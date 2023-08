Vacanze finite anche per l’Esperia. Nel weekend vecchi e nuovi granata si sono ritrovati a Monte Mixi per presentazioni di rito, visite mediche e primi test atletici. Da oggi, invece, si inizia a fare sul serio agli ordini del preparatore atletico Simone Porta. L’obiettivo è farsi trovare pronti all’esordio nel campionato di Serie B Interregionale, previsto per il 1° ottobre a Palestrina.



La nuova squadra. Nel corso dell’estate la dirigenza esperina si è mossa con pazienza e oculatezza. I partenti Fois, Perez e Garello (trascinatore a suon di canestri nell’ultima C Gold) sono stati sostituiti da tre profili di alto livello per la categoria: l’ala Alessandro Potì (proveniente da Pavia, B nazionale), il centro Stefano Spizzichini (fino a pochi mesi fa in forza alla Viola Reggio Calabria, sempre nella terza divisione nazionale) e la guardia croata Ivan Kučan. Alla base c’è sempre l’intelaiatura che ha garantito le ultime due promozioni in fila: da Picciau a Locci, passando per Villani, Sanna e Floridia.

Le sensazioni. «Le prime sensazioni sono state molto positive», ammette il tecnico Federico Manca, «tutti si sono presentati in condizioni fisiche eccellenti». E un buon impatto lo hanno avuto anche i nuovi arrivati, che il tecnico granata ha scelto insieme alla dirigenza dopo lunghe riflessioni: «Volevamo innanzitutto tre elementi che si integrassero bene nel nostro sistema, imperniato in buona parte su giochi di continuità e uno contro uno», osserva, «l’idea di base era quella di aumentare il livello di pericolosità nel tiro da tre punti e di aggiungere centimetri vicino a canestro. Potì e Kučan sono esterni ben dotati a livello fisico che ci permetteranno di allargare il campo col tiro da fuori, mentre Spizzichini è un lungo mobile, capace di attaccare anche fronte a canestro e di reggere sui cambi difensivi. Si tratta di elementi esperti, che abbiamo convinto grazie alla solidità del nostro progetto. Si inseriranno in un gruppo che è si è cementato a partire dalla C Silver. Sanno bene cosa li aspetta, e sono certo che si caleranno bene nella nuova realtà, rappresentando anche un punto di riferimento per i compagni».

Il campionato. I granata sono stati inseriti nel Girone F, che comprende 7 formazioni laziali (Stella Azzurra Viterbo, Palestrina, Carver Roma, Fiumicino, Virtus Roma, Grottaferrata e Ferentino), una umbra (Valdiceppo Perugia), una abruzzese (L’Aquila), una campana (Mondragone) e una molisana (Isernia).

All’orizzonte c’è regular season da 22 gare, utile a determinare tre diverse Poule: Gold (dal primo al quarto posto), Silver (dal quinto all’ottavo) e Bronze (dal nono al dodicesimo). In questa fase verranno incrociati i club del Girone E, composto da compagini marchigiane e abruzzesi.

I gruppi Gold e Silver determineranno quindi i quadri dei playoff, dai quali verrà fuori l’unica promossa in B nazionale. Manca preferisce non sbilanciarsi sui valori del prossimo torneo: «Non sappiamo fin dove potremo arrivare, anche perché molte avversarie sono ancora incomplete», spiega, «l’unica cosa che si può osservare in maniera chiara, al momento, è la supremazia sul mercato di Virtus Roma e Fiumicino, che hanno saputo costruire dei roster molto forti. Per il resto valuteremo passo dopo passo. La chiave di volta della nostra stagione, comunque, potrebbe risiedere nella capacità dei nuovi arrivati di integrarsi col resto del gruppo».

