Turno favorevole alle formazioni impegnate in casa nell’ultimo turno del torneo di Serie B Femminile di basket. Tra queste anche la capolista Antonianum Quartu, alla quattordicesima vittoria in altrettante partite stagionali.

La giornata. Le quartesi battono Elmas per 79-53. Partita che le padrone di casa indirizzano sin dalle prime battute, con il +10 del 10’ (24-14). L’allungo decisivo arriva nel secondo quarto (48-24 al 20’). Nella seconda parte di gara l’Antonianum gestisce i ritmi e chiude con il +26 finale. Miglior realizzatrice della sfida è Demetrio Blecic, con 39 punti personali. Alle spalle, non molla la presa il Cus Cagliari che supera nettamente Su Planu per 90-28. Universitarie che chiudono la gara già nei primi 20’ (50-12 all’intervallo). Nella ripresa la situazione non cambia, fino al +62 del 40’. Top scorer dell’incontro è Caldaro, del Cus Cagliari, con 14 punti. Bella vittoria casalinga della Mercede Alghero, contro il San Salvatore, per 60-55. Gara equilibrata, con le padrone di casa avanti all’intervallo con il minimo scarto (36-35 al 20’). Nel terzo quarto tentativo di allungo da parte delle algheresi (51-45 al 30’) e vantaggio consolidato alla sirena finale. Alle selargine non bastano i 23 punti realizzati da Miceli, miglior realizzatrice. Infine, non si disputano le sfide tra Nulvi e Il Gabbiano (mancata presentazione delle quartesi) e tra Astro e Pallacanestro Nuoro (rinviata).

© Riproduzione riservata