Saranno Virtus Cagliari e Cus Cagliari a giocarsi la vittoria nel torneo di Serie B Femminile di basket. Le due squadre, infatti, si sono imposte in gara 2 staccando il pass per la finalissima.

San Salvatore-Virtus Cagliari. Nessun problema per il quintetto allenato da Fabrizio Staico che, in trasferta, si impone per 42-93 e vince la serie in due gare. Virtussine che impongono la loro legge, guidando il match con autorità già all’intervallo (31-47 al 20’) e dilagando nella seconda parte, grazie all’ottima fase difensiva (solamente 11 i punti concessi alle selargine e un parziale di 11-46 nella ripresa) e alla grande affidabilità del reparto offensivo (4 giocatrici in doppia cifra). La miglior realizzatrice di serata è Anna Lussu, ex di turno, con 16 punti personali.

Antonianum-Cus Cagliari. Vincono anche le universitarie, ma dopo un supplementare, sul parquet quartese, per 65-78. Sfida in grande equilibrio nei primi due quarti, con le padroni di casa avanti sul 31-30 all’intervallo. Nella ripresa piccolo il piccolo allungo dell’Antonianum porta il punteggio sul +4 al 30’ (49-45). Il Cus non ci sta e negli ultimi 10’ riesce a recuperare il margine, fino al testa a testa finale che porta le due squadre all’overtime sul 61 pari. Nei 5’ supplementari le ragazze allenate da Federico Xaxa, trascinate da Striulli (8 punti nel parziale extra e 20 a fine a gara), portano a casa successo e passaggio del turno. Top scorer del match è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 27 punti.

Finale. Le due squadre riposeranno ora qualche giorno, poi sarà tempo di finale. A sfidarsi le prime due della classe al termine della regular season. Le date della finalissima verranno rese note nei prossimi giorni. L’eventuale “bella” sarà sul campo della Virtus, imbattuta in stagione e grande favorita per il successo finale.

