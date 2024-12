Solamente 3 le gare disputate nell’ultimo weekend di Serie B Femminile di basket. Rinviato al 15 gennaio il big match tra Cus Cagliari e Mercede Alghero, mentre si giocherà oggi la sfida tra Nulvi e San Salvatore.

Le gare. Situazione che, al momento, permette all’Antonianum, grazie alla netta vittoria contro la Pallacanestro Nuoro (92-39 il finale), di agganciare le algheresi in vetta alla classifica. Le due capolista sono entrambe imbattute e con lo stesso numero di gare. In attesa della gara di oggi che vedrà impegnato il San Salvatore. In caso di vittoria selargina, infatti, si formerebbe un terzetto in testa. Nella gara di sabato scorso, le quartesi hanno ipotecato la vittoria sin dai primi minuti (52-17 al 20’). Top scorer della gara è stata Demetrio Blecic, dell’Antonianum, con 28 punti. Nelle altre due partite disputate ha regnato l’equilibrio nel corso dei 40’. In una delle due gare arriva la prima vittoria nel torneo per Il Gabbiano, in casa, contro Elmas, per 39-37. In una sfida vissuta punto a punto (10-11 al 10’, 21-18 al 20’ e 29-28 al 30’) la spuntano le padrone di casa, grazie anche ai 14 punti firmati da Fornasier. In rimonta, invece, la vittoria della Virtus Cagliari contro Su Planu (65-62). Grande incertezza nelle prime due frazioni (parziale sul 28 pari all’intervallo). Le ospiti cercano lo strappo al rientro dal riposo lungo (44-50 al 30’), ma le virtussine, grazie ad un’ottima ultima frazione rimontano ed effettuano il sorpasso nelle battute finali. Da segnalare, nelle fila della Virtus, i 26 punti messi a segno da Lucchini.

Il posticipo. Stasera, alle 18, in campo Nulvi e San Salvatore. Le nulvesi, tra le mura di casa, puntano alla quinta vittoria di fila, mentre le selargine cercheranno i due punti per agganciare in vetta Antonianum e Mercede.

