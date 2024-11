Nel torneo di Serie B Femminile di basket è una quinta giornata di andata favorevole alle squadre che hanno giocato in trasferta. Tra queste, nella lotta per la prima posizione, da segnalare la vittoria della Mercede Alghero sul parquet del San Salvatore Selargius. Risultato che permette anche all’Antonianum, vincente, di raggiungere la prima posizione.

Il trio. Le algheresi, come detto, espugnano Selargius per 71-73, mantengono l’imbattibilità stagionale e raggiungono il primo posto. Partita intensa ed equilibrata, con le padrone di casa avanti al 10’ (15-11); sorpasso ospite in corrispondenza con l’intervallo (30-31 al 20’). Terza frazione nuovamente a favore del quintetto allenato da Francesca Amadasi (53-49), prima del rush finale di marca Mercede, per il 71-73 finale. La miglior realizzatrice è nelle fila della formazione allenata da Manuela Monticelli, Derekyuvlieva con 21 punti. Un’imbattibilità che vale il primato anche per l’Antonianum Quartu, vittorioso sul campo di Elmas per 50-63. Quartesi che guidano nel punteggio nell’arco dei 40’. All’intervallo il margine è di +8 (27-35), mentre va in doppia cifra nel terzo quarto (38-51 al 30’). Vantaggio invariato negli ultimi 10’. Tra le padrone di casa da segnalare i 29 punti firmati da Mura.

Inseguitrici. A due punti di distanza inseguono Cus Cagliari, Nulvi e Astro, che vincono nelle rimanenti 3 gare di giornata. Le universitarie si impongono contro Su Planu per 47-79. Le ragazze allenate da Federico Xaxa allungano già nel secondo quarto, chiuso sul +18 (23-41). Nella ripresa il Cus, che ha in Poddighe la top scorer con 17 punti, gestisce la situazione e porta a casa i 2 punti. Nulvi, invece, incassa la terza vittoria di fila grazie al 35-69 inflitto a Il Gabbiano. Ospiti che controllano i ritmi già a metà gara (14-32 al 20’), per poi allungare definitivamente negli ultimi 10’. Tra le nulvesi, Martellini è la migliore con 22 punti. Infine, l’Astro supera Nuoro per 38-66. Ospiti sul +17 all’intervallo (13-30) e ulteriore allungo nella seconda parte di gara. A fine gara è Meloni, per l’Astro, la migliore con 14 punti.

© Riproduzione riservata