Ricco il programma del weekend cestistico regionale. In Serie B Femminile lo scontro diretto tra le prime due, in Divisione Regionale 1 prendono il via playoff e playout e, infine, in Divisione Regionale 2 ultime battute prima della fase clou della stagione.

Serie B Femminile. Fari puntati sul big match tra le prime due in classifica. Ad Alghero, infatti, di fronte la Merdede (capolista) e l’Astro Allianz Ambrosini e Murru Cagliari (seconda). Nel corso della regular season entrambi gli incroci sono stati appannaggio della formazione catalana (74-63 in casa e 58-63 in trasferta). Grande attesa, dunque, per una sfida che promette spettacolo. Il programma completo della sesta giornata della fase a orologio: Mercede Alghero-Astro Allianz Ambrosini e Murru, domani ore 18.30; Fenix Sassari-Il Gabbiano, domenica ore 17.30; Pallacanestro Nuoro-Antonianum Quartu, domenica ore 18; San Salvatore-Elmas (29/04). Riposa Su Planu.

Divisione Regionale 1. Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto Elmas prevalere contro il CUS Sassari per 81-72, domani e domenica si giocano le rimanenti partite playoff e playout del torneo. Ecco il quadro. Playoff (gara 1): CMB Porto Torres (2°) – Sinnai (9°), domenica ore 18; Elmas (3°) – CUS Sassari (8°) 81-72; Genneruxi (4°) – Sap Alghero (7°), domani ore 18; Astro (5°) – Atletico Cagliari (6°), domani ore 18. Gara 2 sono previste nel fine settimana tra il 25 e il 26 aprile. L’eventuale “bella”, invece, il primo weekend di maggio. Playout (1° giornata di andata): Basket Mogoro-San Sperate, domani ore 19; Ferrini – Basket Assemini (rinv.). Riposa Santa Croce Olbia.

Divisione Regionale 2. Al Sud si scenderà in campo per l’undicesima giornata di ritorno, occasione per una nuova puntata della sfida tra le capolista Serramanna (che ospita la Primavera) e Azzurra Oristano (impegnata sul parquet del CUS Cagliari). Al Nord tempo di recuperi prima della decisiva fase playoff. Ieri, intanto, nel posticipo della quarta di ritorno, colpo esterno della Dinamo 2000, contro la Masters Sassari, vittoriosa 85-86. Il quadro delle partite. Sud (11sima giornata di ritorno): Serramanna-Primavera, domenica ore 19; Genneruxi-Condor Monserrato, domenica ore 20.45; La Casa del Sorriso-Carloforte, domenica ore 19; Il Gabbiano-Pol. Marrubiu, domenica ore 18; Cus Cagliari-Azzurra Oristano, domenica ore 18.45; Settimo-Beta, domenica ore 18.30; Cagliari Basket-Iglesias, domenica ore 20.30; Carbonia-Antonianum (rinv.). Nord. Recuperi. Girone Verde: Macomer 2.0-Masters Sassari, domani ore 16.30. Girone Azzurro: Nova Pallacanestro-Ichnos Nuoro, (25/04); Nova Pallacanestro-Basket Ghilarza, domenica ore 16; Pallacanestro Nuoro-Virtus Olbia, venerdì ore 20; Accademia Olmedo-Ichnos Nuoro, domenica ore 18.30.

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