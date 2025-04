Ha preso il via ieri il campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre.

Per le compagini sarde, il bilancio della prima giornata parla di sei vittorie, due pareggi e una sconfitta.



Serie B1 maschile.

Girone 1: Tc Cagliari-Junior Perugia 6-0.

Girone 2: Tc Perugia-Tc Porto Torres 3-3.

Girone 4: Torres Tennis-Tc Poggibonsi 5-1.

Girone 5: Ct Dino De Guido-Tc Terranova 0-6.



Serie B2 maschile.

Girone 1: Poggio Forte Village-Tennis Desenzano 0-6.

Girone 7: Tc Moneta-Colle degli Dei 5-1.

Ha riposato: Tc Cagliari.



Serie B1 femminile.

Girone 1: Junior Tennis Milano-Torres Tennis 2-2.



Serie B2 femminile.

Girone 3: Break Point Savona-Ct Decimomannu 1-3.

Tc Cagliari-Jc Next Gen 4-0.

