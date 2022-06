Si gioca domani la penultima giornata della regular season dei campionati nazionali di Serie B di tennis a squadre.

B1 maschile. Il Tc Terranova vola a Roma, per affrontare l'Antico Tiro a volo. Per gli olbiesi, quinti, è l'ultima sfida nel girone e servono punti: gli avversari sono ultimi, ancora al palo.

Nella B2, mentre il Tc Porto Torres (quarto) osserva un turno di riposo, le altre due squadre sarde si sfidano a Sassari: la Torres (seconda) riceve la capolista Tc Alghero, che arriva da un quattro su quattro in stagione.

B1 femminile. non scenderà in campo l'imbattuta capolista Tc Cagliari (cinque vittorie in cinque match).

Nella B2, le ragazze della Torres, in vetta alla classifica del loro girone volano in Calabria, in casa dell'Accademia del Tennis di Villa San Giovanni, penultima. Per le torresine è l'ultima partita, poi staranno alla finestra per l'ultimo turno di un girone che si deciderà solo tra otto giorni, visto che la classifica propone cinque squadre nel giro di quattro punti.

© Riproduzione riservata