L'Amatori Capoterra torna in campo. Per la quindicesima giornata del campionato di serie B di rugby, dopo due settimane lontano dal campo da gioco, il XV capoterrese ospita la capolista Cus Milano nel campo comunale di Via Trento. Nell'ultimo impegno, Capoterra si è imposta, ancora a domicilio, per 23-17 sul Varese, conquistando i punti utili per l'ottavo posto. Gli ospiti occupano la vetta del girone 1 grazie a dieci vittorie (l'ultima, domenica scorsa, 26-17 sull'Unione Monferrato) e una sola sconfitta negli undici match fin qui disputati. All'andata, il 7 novembre, l'Amatori perse 61-10 al Campo Giurati. Appuntamento domani alle 15.30, con il fischio d'inizio dell'arbitro Michael Baldazza di Forlì-Cesena.

