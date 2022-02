Il 360GG attende al PalaConi l'Hellas Verona per lo scontro diretto del 17° turno di Serie A2. I cagliaritani, secondi, affrontano la terza forza del girone A, con l'obiettivo di continuare a guadagnare terreno e restare sulla scia della capolista Saviatesta Mantova. Proprio il Mantova arriva in Sardegna per il testa-coda contro la Monastir Kosmoto, ultima in classifica e a caccia dei primi punti in stagione. Il Città di Sestu, penultimo, ha trovato martedì nel recupero contro il Milano una preziosa vittoria per 2-0 per proseguire le ambizioni salvezza, firmata dal solito Andrea Cau, autore della doppietta decisiva. La squadra di Chicco Cocco non vuole fermarsi e domani sul campo dell'Arzignano si gioca un'altra sfida importante. La trasferta sul campo dell'Elledì Fossano, quarto in classifica, può essere lo spartiacque della stagione della Leonardo per giocare una seconda parte di campionato sempre più tranquilla.

Serie B. Il C'è Chi Ciak, reduce da 5 vittorie consecutive, non vuole fermarsi e cercherà in Piemonte l'impresa contro la Futsal Fucsia Nizza terza in classifica. Scontro salvezza per la Jasnagora contro il Val D'Lans, terzultimo. La Mediterranea, penultima, cerca punti per uscire dalla zona calda nel match casalingo contro la Videoton Crema. Turno di riposo per il Sardinia Futsal. Nel girone E, il Domus Chia giocherà mercoledì in trasferta contro il Real Fabrica.

Femminile. Quasi un mese dopo è tornata in campo l'Athena Sassari, sconfitta 4-0 nel recupero esterno di Serie A contro l'Audace Verona. Mercoledì le sassaresi affronteranno invece la Lazio. In Serie A2, la Mediterranea, dopo aver trovato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia con il 3-1 nel derby sulla Jasnagora, vola in Toscana per giocarsi l'atteso big match contro il Pelletterie. Entrambe le squadre sono prime in classifica a pari punti nel girone B: le cagliaritane, vera rivelazione del campionato, proveranno ad ottenere il massimo per continuare a stupire. Scontro diretto anche per la Jasnagora, terza, che riceve a Sestu il Gisinti Pistoia. Nel girone A, sfida che vale i playoff per l'Arzachena in trasferta contro l'Academy Torino. A ridosso della zona che vale gli spareggi promozione c'è anche il Cus Cagliari, che domani gioca l'anticipo contro la Virtus Romagna. In campo domani anche il Santu Predu, per una sfida importante in chiave salvezza contro il Top Five.

