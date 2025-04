Un derby ad alta tensione. Sabato (ore 18) al PalaVienna di Selargius, Nuova Icom e Sardegna Marmi si affrontano in una sfida con vista sui playoff: le due squadre sono infatti appaiate a quota 22 punti in classifica, con le cagliaritane al momento settime in virtù del successo ottenuto nel match d'andata e il San Salvatore ottavo. Sul parquet del PalaVienna si deciderà, dunque, un pezzo importante della corsa playoff.

Entrambe le formazioni arrivano al derby con il morale alto, reduci da successi netti nell'ultima giornata di campionato: la Nuova Icom ha superato Benevento, mentre la Virtus ha travolto la Cestistica Spezzina al PalaRestivo. Un rendimento in crescita che promette una gara combattuta come quella d'andata, quando le cagliaritane si imposero 59-49 grazie a un finale in crescendo.

La carica della capitana. Per il San Salvatore, il fattore campo potrebbe fare la differenza. Lo sa bene la capitana Silvia Ceccarelli, che sottolinea l'importanza di partire con l'atteggiamento giusto: «Questa settimana ci siamo allenate bene», afferma. «Sappiamo che ci aspetta una partita decisiva e ci stiamo impegnando al massimo per prepararla. Il fatto che si tratti di un derby è uno stimolo in più: sarà sicuramente una gara avvincente in cui vogliamo dire la nostra».

La Virtus, reduce da un'ottima prova lo scorso weekend, si presenterà a Selargius rinfrancata dal successo sulla Spezzina, che ha chiuso una serie negativa durata cinque turni. «All'andata abbiamo sofferto troppo il loro gioco fisico, non riuscendo a trovare continuità in attacco e in difesa», ammette Ceccarelli. «Sappiamo che dovremo affrontare una gara molto intensa sin da subito. Rispetto alla sfida di Cagliari abbiamo fatto dei passi avanti e, con il sostegno del nostro pubblico, vogliamo giocarci al meglio le nostre carte».

