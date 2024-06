Sara Roggio, atleta 15enne della Asd Kickboxing Sennori, ha vinto la medaglia d’oro nella categoria K1 Yjr-48kg ai campionati italiani assoluti di kickboxing che si sono svolti a Jesolo nei giorni scorsi.

La neo campionessa italiana 2024, allenata dal tecnico Marco Roggio, ha conquistato così anche un posto nella nazionale italiana per i campionati mondiali Wako che si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, dal 23 agosto al 1° settembre 2024. L’atleta sennorese ha già indossato la maglia della nazionale italiana lo scorso anno, conquistando una medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo.

Terzo posto bissato in apertura del 2024 sempre in Coppa del Mondo, per poi conquistare la vittoria all’ULr di Roma.

«I successi di Sara Roggio rendono orgogliosa la comunità sennorese e l’amministrazione comunale, e rafforzano in noi la convinzione che lo sport sia un esempio e un’opportunità di crescita e di affermazione da cui trarre spunti e insegnamenti per la vita quotidiana», commentano il sindaco di Sennori, Nicola Sassu e l’assessore allo Sport, Maria Antonietta Pazzola: «Sara merita tutta la nostra riconoscenza per portare in alto il nome di Sennori e della Sardegna».

