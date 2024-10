Il nuovo campionato di Serie C Unica si apre con un successo dei campioni in carica dell'Innovyou Sennori, che in casa superano la matricola Nuoro per 86-68 dopo una gara molto equilibrata per i primi 20'. Esordienti ma ambiziosi, i barbaricini di coach Puddu hanno dato del filo da torcere ai biancoverdi, presentandosi sul -1 alla pausa lunga sulle ali dell'argentino Andrés Mariani (26 punti). Con un break di 25-15 nel terzo periodo, però, gli uomini di Piras hanno messo in discesa il match, poi chiuso definitivamente negli ultimi 10 minuti.

Debutto casalingo vincente anche per la Pisano Arredamenti Quartu del nuovo corso targato Fioretto, che davanti al pubblico amico di via Pessina supera il Cus Sassari (72-54) mettendo le cose in chiaro già dal primo periodo, concluso doppiando i rivali sul +11. Bene soprattutto Salone, mattatore dell'incontro con 28 personali.

Soffre, ma alla fine ottiene i due punti, la Torres di Carlini, che nonostante le partenze di Dore e Pisano inaugura la nuova annata con un successo esterno contro il Sant'Orsola nel derby andato in scena al PalaSimula (68-66).

Corsara anche la neopromossa Coral Alghero, che sbanca in maniera autoritaria il parquet della Dinamo Sassari B trascinata dalla sua connection argentina: Sahud (22 punti) e Musso (10). Vani, dall'altra parte, i 15 personali di Antolini (74-64).

Tutto facile, infine, per l'Olimpia Cagliari, che mostra i muscoli al PalaAntonianum e si impone con un agevole +34 (94-60). Top scorer Carlo Di Ciaula, rientrato nelle fila dei Pumas dopo l'esperienza a Elmas.

Sant’Orsola-Torres 66-68

Tavoni Sassari: Bergdolt 22, Manca 13, P. Fara, Bertolini 4, Aroni 9, Peruzzi 5, Cuccu ne, G. Fara 4, Usai 4, Scanu Manunta 2, Cipriano 3, Gueye. Allenatore Porcu

Sef Torres: S. Casu, Raffo, Biolchini 11, Angius 1, Giordo ne, M. Piredda 1, Pisano 16, Vargiu 4, S. Piredda 1, Panai ne, Vasselli 21, E. Casu 13. Allenatore Carlini

Parziali: 13-15; 32-38; 50-53

Ferrini-Cus Sassari 72-54

Pisano Arredamenti Quartu: Porrà 6, Graviano 12, Fancello 4, Saba 8, Podda 4, Pisu, Samoggia 2, Fois 3, Madau, Salone 28, Dessì, Marras 5. Allenatore Fioretto

Cus Sassari: Onali 5, Dongu 8, Demartis, Porcheddu 13, Ruiu, Spanu 15, Cecchini 6, Piras 4, Canu, Gaio 3. Allenatore Sassu

Parziali: 22-11; 44-22; 53-39

Dinamo-Coral 64-74

Dinamo Sassari B: Macciocu 9, Antolini 15, Denti 6, Giua 4, Patrick 1, Pitirra 5, Motroni, Luciano, Murgia 3, Pompianu 8, De Rosas 2, Cubeddu 11. Allenatore Mura

Coral Alghero: Cesaraccio 9, Tilloca, Sahud 22, Fumanti 8, Musso 10, Manunza 4, Cherchi 3, Scalise 5, Busi 7, Simula 6. Allenatore Longano

Parziali 14-22; 29-41; 47-60

Sennori-Nuoro 82-68

Innovyou Sennori: Cordedda 17, Puggioni 7, Merella 14, Marreu, Spano 10, Pisano 4, Busia, Hubalek 20, Mat. Cabras 7, Mar. Cabras, Werlich 3, Fiesoli. Allenatore Piras

Pall. Nuoro: Dama 6, Mariani 26, Carone 5, Goddi 2, Canu 3, Radakovic 14, Zidda ne, Spina ne, Puddu 5, Loddo ne, Ballore, Assui 7. Allenatore Puddu

Parziali: 22-22; 42-41; 67-56

Antonianum-Olimpia 60-94

Antonianum Quartu: Astara 5, Pirisi 3, Piras 9, Tiragallo, Ruggeri 2, Saddi 7, Biggio 4, Cogoni, Pau, Jordan 24, Onnis 6, Medda. Allenatore Atella

Olimpia Cagliari: Cossu 2, Motzo 11, Tocco 18, Di Ciaula 22, Chessa, Serra 17, Corsi 15, Palazzi 4, Scanu 4, Terrosu 1. Allenatore Zucca

Parziali: 18-24; 29-48; 49-75

© Riproduzione riservata