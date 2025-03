È stato un weekend dal sapore contrastante per le squadre sarde impegnate in Serie A2 Femminile: da un lato, il San Salvatore Selargius si impone con autorità a La Spezia, conquistando una vittoria fondamentale per la corsa ai playoff, dall’altro, la Virtus Cagliari subisce una nuova pesante sconfitta, stavolta per mano di Logiman Broni.

Le ragazze di Vasilis Maslarinos, protagoniste di una prova solida, hanno avuto la meglio sulle liguri con un netto 72-57. La partita è stata indirizzata già nel primo quarto, chiuso sul 23-16, con il San Salvatore che ha poi allungato progressivamente nel punteggio per la gioia dei 20 tifosi che hanno raggiunto il PalaMariotti direttamente dall'Isola. Questa vittoria consente al team di Selargius di consolidare l’ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso ai playoff promozione.

«Per prima cosa voglio ringraziare i tifosi che sono venuti a supportarci e sostenerci fino in Liguria. Hanno veramente aiutato tutta la squadra. Per quanto riguarda la partita, le ragazze sono rimaste focalizzate sul piano gara e hanno giocato senza sbavature per quasi tutti i 40 minuti. Senza dubbio ci portiamo a casa due punti importanti. Proveremo a fare lo stesso la prossima settimana», ha dichiarato un soddisfatto coach Maslarinos.

D’altra parte, la Virtus Cagliari è stata travolta 80-36 da un Broni che ha dominato l’intera gara, lasciando ben poche possibilità alle biancoblù. Le sarde hanno sofferto fin dai primi minuti, con le lombarde che hanno costruito un ampio vantaggio già nel primo tempo, rendendo la partita quasi senza storia. Questo ko segna la terza sconfitta consecutiva per le ragazze di coach Fabrizio Staico, che si trovano ora a dover reagire per non scivolare fuori dalla zona playoff.

«Broni ha iniziato il suo importante percorso di crescita. Coach Diamanti è un tecnico valido, d’esperienza, che conosce profondamente il basket femminile. Ha migliorato il gioco, le prestazioni e le vittorie sono le giuste conseguenze. Abbiamo cercato di contrastarle, ma la loro forza, la loro abilità ci hanno lasciato poche speranze. Va bene così. Ora andiamo avanti e guardiamo alle prossime gare che saranno importanti per raggiungere il nostro obiettivo. La sosta? Giunge sicuramente nel momento giusto. Ora qualche giorno di riposo per aggiustare dolori e acciacchi e poi inizieremo a lavorare per preparare al meglio la prossima trasferta e le altre importanti gare che si attendono e che saranno fondamentali, ripeto, per raggiungere la salvezza», ha commentato coach Staico.

Il campionato si ferma ora per la Coppa Italia, con la Virtus Cagliari che potrà godere di una settimana di riposo. Il San Salvatore Selargius, invece, scenderà regolarmente in campo per recuperare la partita casalinga contro Moncalieri, originariamente rinviata a causa degli impegni di Favre con la nazionale svizzera.

© Riproduzione riservata