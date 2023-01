Nuove sfide, primi confronti e primi segnali di una stagione che si prospetta intensa per il nuoto sardo. Domenica scorsa, nella piscina di Terramaini a Pirri e di Lu Fangazzu a Sassari, sono stati vari gli atleti che si sono distinti in occasione della terza prova tempi in vasca corta. Non sono arrivati record regionali ma le prestazioni cronometriche siglate hanno dimostrato che il movimento isolano procede nella giusta direzione.

Concentramento Sud

Per il concentramento Sud a Terramaini brilla nei 100 rana Martina Fanunza della Promogest: l’allieva di Nicola Pau vince i 100 rana con il personale di 1’10’’49, grazie a una condotta di gara decisa e a doti da velocista pura che le consentono di precedere Margherita Sanna dell’Esperia con 1’11’’36. Per entrambe, classe 2006, minimo per i Tricolori Cadette. Ottima prova anche per Matilde Mascia dell’Atlantide: la giovane atleta di Diego Cappai, fa suoi i 400 Misti in 5’04’’78 siglando il minimo per gli Italiani tra le Ragazze, al termine di una prova dove a fare la differenza sono state le frazioni a dorso e a rana, stili in cui la Mascia si distingue per una nuotata lunga e leggera. Miglioramenti anche in casa Acquasport con Maria Domenica Cossu prima sui 400 e 800 stile in 4’30’’76 e 9’18’’15. Tra gli uomini, buoni risultati per la Promogest con Andrea Pusceddu primo in 2’03’’27 sui 200 farfalla e Ludovico Bertelli vittorioso sui 50 rana in 28’’71, dove si è ben comportato l’esperino Leonardo De Agostini secondo in 29’’33 con il minimo per i Tricolori Juniores. Sui 1500 stile vittoria e personale per Matteo Desogus (Acquasport) in 16'17''73.

Concentramento Nord

Ma i nomi da tenere d’occhio non terminano qui. Per il concentramento Nord a Lu Fangazzu, conferma di una condizione in crescita per Anna Conti (Sport Full Time) prima sui 50 e 100 dorso, in 29’’26 e 1’01’’70, oltre che sui 200 e 400 misti in 2’16’’46 e 4’54’’94, bene anche Claudia Tore (Olbia Nuoto) che con la sua consueta facilità di nuotata primeggia sui 50 farfalla in 29’’02 così come Enrico Angioni (Aquatic Team Freedom) che realizza una tripletta sui 50, 100 e 200 stile con i tempi di 24’’33, 52’’08 e 1’50’’79 dimostrando una notevole potenza di gambe oltre a una spiccata fluidità nella nuotata.

