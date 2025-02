Secondo ko consecutivo in Serie A2 Femminile per la Sardegna Marmi Cagliari, superata a Moncalieri sul 69-59 nel 17° turno del Girone A.

Dopo un avvio sofferto (subito 13-5 per le padrone di casa), le virtussine hanno accelerato poco prima del 10’, e con una tripla di Trozzola hanno rimesso le cose in equilibrio. Nel secondo periodo, però, Moncalieri ha ripreso saldamente in mano l’inerzia del match, piazzando un break di 22-10 che ha permesso di toccare il +13 alla pausa.

Nulla da fare al rientro in campo per le cagliaritane: le padrone di casa, guidate da Mitreva, hanno trovato il modo di toccare anche le 22 lunghezze di vantaggio, mentre nel finale hanno saputo stringere i denti di fronte ai tentativi di reazione delle avversarie.

Vani i 20 punti di Naczk e i 20 di Trozzola, comunque protagoniste sul perimetro.

La Virtus proverà a rifarsi sabato prossimo, quando è in programma la trasferta in casa delle Foxes Giussano.

Basket Moncalieri-Virtus Cagliari 69-59

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 16, Ngamene 4, Cordola 11, Mitreva 20, Grosso 3, Pasero, Corgnati 3, Gesuele, Salvini 6, Bianco, Avagnina 4, Obaseki 2. Allenatore Terzolo

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 15, Peric 4, Trozzola 20, Pellegrini Bettoli 2, El Habbab 7, Valtcheva 2, Vargiu, Gallus 1, Pasolini 2, Cadoni 4, Podda, Anedda 2. Allenatore Staico

Parziali: 15-14; 37-24; 59-41

