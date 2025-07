La Fermassenti 1993 San Giovanni Suergiu ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Paolo Bertoli, tecnico con una solida esperienza, in particolare nel settore giovanile.

Ecco le sue prime parole da allenatore della squadra sarda: «Puntiamo molto sulla valorizzazione dei giovani. Ho vissuto per 15 anni in Paraguay, dove ho maturato esperienza allenando in diversi settori giovanili. Credo fermamente nelle potenzialità dei ragazzi. Abbiamo a disposizione diversi giovani, anche della classe 2009, che mostrano qualità promettenti. È necessario avere più coraggio nell'affidarci a loro. Spesso mi sono trovato a confrontarmi con tecnici delle prime squadre su questo punto. Siamo noi allenatori che dobbiamo trasmettere l’esperienza e metterli nelle condizioni di crescere».

Bertoli vanta una carriera che lo ha visto ricoprire ruoli significativi nel calcio regionale: è stato il vice allenatore di Igor Piro al La Palma in Promozione e ha guidato le formazioni Juniores di Antiochense e Perdaxius. Oggi, l'inizio di una nuova avventura con la Fermassenti, squadra che segna il suo ritorno nel calcio di categoria. «Il nostro obiettivo», continua il tecnico residente a Narcao, «è centrare una posizione tra le prime cinque della classifica. La rosa sarà composta principalmente da giovani, ma sarà integrata da due attaccanti paraguaiani, che porteranno esperienza e qualità».

L’Asd Fermassenti 1993 di San Giovanni Suergiu, fondata e ancora oggi guidata dal presidente Antonio Massenti insieme alla moglie Maria Tiralongo, ha alle spalle anni di impegno e sacrifici. La società è conosciuta per il suo grande lavoro sul territorio e per aver militato nella stagione 1994/1995 anche in Serie D, un risultato che testimonia la solidità e le ambizioni del club.

© Riproduzione riservata