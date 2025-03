Si giocava anche a carnevale: la sesta di ritorno del Girone H di seconda categoria non ha però riservato alcuno "scherzo". Senza mascherarsi , ma mantenendo la loro abituale mise, a prendersi la scena sono state le due “vecchie Signore”: dal podio più alto , il Lauras, dal gradino più basso della scala, il Berchidda. I bianconeri Luresi , con sembianze tennistiche , hanno fatto loro il primo ed unico set con un 6-2, e continuano a veleggiare solitari in testa alla classifica con 54 punti. Quelli Berchiddesi da "corsari "qual'erano , si sono trasformati in "fatine" con tanto di bacchetta magica , che ha funzionato alla perfezione, portando la prima vittoria casalinga della stagione.Alla festa in maschera non è voluta mancare la "damigella d'onore: parliamo dello Sporting Paduledda (49), che agghindandosi da corsaro nero , ha rivolto la prua con perizia in direzione Golfo Aranci. Non da meno, indossando un'autoritaria divisa da “Ammiraglio Nelson”, vincendo all'Inglese, il Palau (39), ha gettato l'ancora al terzo posto. Dal quarto al sesto posto un terzetto: Porto Cervo (35), Andrea Doria Sedini ( 28) Tavolara (27), le novelle "pariglianti" hanno tutte diviso la posta : gli Smeraldini con i Tavolarini; i Sedinesi con i Montini del Funtanaliras. Con 26 punti , che equivale al settimo posto , l'Alà con tanto di "scorreria" a Trinità. A godersi la sfilata in ....pantofole il Santa Teresa Gallura (24), che riposava. Arrivando alle 7 che chiudono la graduatoria c'è da ricordare che solo 2 in questo turno sono andate a punti: il già citato Berchidda (8) , raggiunti con il successo sull' Academy Porto Rotondo, ma che non gli consentono di schiodarsi dall'ultima poltrona, ed il Funtanaliras (22) che ha diviso a Sedini e si ritrova al decimo posto, un punto in meno dal Porto Rotondo( 23). A concludere Golfo Aranci (19), Codaruina (18), Trinità (17), e Atletico Castelsardo (15), che avendo tutte perso , si ritrovano con gli stessi punti e la stessa posizione in classifica , del turno precedente.

