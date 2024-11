Il Lauras è la nuova capolista del Girone H della Seconda Categoria, e tale rimarrà perlomeno fino allo svolgersi del turno numero 8. I bianconeri di Franco Scano nell'anticipo di sabato hanno superato per 3-0 il Tavolara, e approfittando del turno di riposo dello Sporting Paduledda, si godono ora solitari la vetta. Nelle altre gare disputate nel pre-festivo il Berchidda è costretto nuovamente alla resa casalinga dall'Alà, che ottiene il suo terzo risultato utile di fila: pari a Porto Cervo, vittoria col Trinità, e questi ulteriori 3 punti, che spingono gli Alaesi a centro classifica con 7 lunghezze.

Dopo la goleada subita nel turno precedente per mano del La Paduledda il Golfo Aranci batte per 4-1 il Codaruina, reduce a sua volta dalla sconfitta casalinga con la nuova capolista Lauras. Nelle rimanenti partite domenicali spicca il successo casalingo del Palau, che all'inglese si impone sul Porto Rotondo (2-0). Ora i Palaesi si insediano al terzo posto con 16 punti, dunque 2 lunghezze sotto la seconda e a -3 dalla prima. Oltre al pari del Lauras possono fregiarsi del pur simbolico titolo di squadre sinora meno battute: solo 3 i gol subiti. Bene anche il Porto Cervo che, superando l'Atletico Castelsardo ad Abbiadori, raggiunge quota 14: equivale alla quarta piazza. Anche il Trinità si segnala in ascesa, a seguito della vittoria casalinga sul Funtanaliras, che al contrario attraversa un periodo di flessione. Trinitaiesi e Golfarancini dividono la quinta posizione con 11 punti.

Infine parliamo dell'unica "corsara" della domenica: il Santa Teresa è riuscito a espugnare il terreno dell'Andrea Doria Sedini. Quest'ultima fa registrare nell'ultimo periodo una leggera flessione, tanto da essere raggiunta a quota 10 propio dai Teresini.

