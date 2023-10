Un esempio da seguire.

Una bella storia di rispetto, da parte della Sanverese, domenica scorsa dopo la prima giornata del campionato di Seconda Categoria (girone D), sul campo del Gesturi.

I dirigenti della formazione di casa, infatti, a fine gara, all’interno dell’area dedicata alla squadra ospite, hanno trovato un ambiente pulito e riordinato alla perfezione. Bottiglie dentro il cestino, niente in disordine e tutto perfettamente pulito.

Un comportamento gradito dai padroni di casa che hanno voluto sottolineare il bel gesto della squadra di San Vero Milis, attraverso i suoi profili social.

«Ci tenevamo a ringraziare fortemente gli ospiti della Sanverese – sottolinea il Gesturi attraverso la sua pagina Facebook - per aver lasciato gli spogliatoi puliti e ordinati, non capita tutti i giorni. Complimenti alla società e in bocca al lupo per il proseguimento del campionato, ci vediamo al ritorno».

