Il sabato, anni addietro, era considerato classico giorno di paga. I tempi cambiano, ma l'antica consuetudine calza a pennello con quanto andiamo a dire. Le quattro squadre che capeggiano la classifica nel girone H della seconda categoria, proprio sabato erano in campo, per ottenere un adeguata "paga". In buona parte sono rimaste soddisfatte, ma una ha storto il naso: il Lauras (26 punti), da capomastro qual è, oltre a quanto atteso, può fregiarsi di un pur simbolico bonus , per averlo ottenuto lontano da casa, in Anglona, sul campo dell'Andrea Doria di Sedini.

Lo stesso discorso vale per il vice-capomastro: il Porto Cervo (23), corsaro a Monti, si è imposto sul Funtanaliras. Lo Sporting Paduledda ha invece regolato in casa il Berchidda, portandosi così al terzo posto con 22 punti. Chi invece è indeciso se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto è il Palau: sotto di due reti sul terreno del Santa Teresa Gallura, è riuscito prima a dimezzare lo svantaggio e poi al 90" deve ringraziare Spina, per aver inserito la "luce" del pareggio, e così raggiungere quota 21.

Con un ritardo di 7 punti troviamo l'Alà , che ha rallentato il percorso vittorie andando a pareggiare a Codaruina, ed ora con 14 punti è in compagnia del Golfo Aranci che riposava. Un gradino sotto c'è l'Andrea Doria, sconfitto dalla capoclassifica. Ad 11 un terzetto: Trinità, Santa Teresa e Funtanaliras, delle 3 soltanto i Teresini sono andati a punti, frutto del pari col Palau, mentre le due già citate hanno perso. Sale a 10 il Porto Rotondo, che nel derby batte il Tavolara. Anche l'Atletico Castelsardo , con 9 punti ha fatto un passo avanti superando il Trinità.Con 7 il Tavolara , mentre il Codaruina ha guadagnato un punto col pari imposto agli Alaesi. Infine niente di nuovo da aggingere per il Berchidda , se non che anche con La Paduledda l'impegno non è certo mancato.

