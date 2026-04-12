Non conosce sosta la marcia  dell'Himalaya in vetta al girone A della Seconda categoria.

Nell'anticipo della 24esima gionata di campionato, la capolista ha travolto La Pineta Sinnai per 6-0 portandosi a quota 62 punti in classifica.

I gol: 17' Magro, 21' Serpi, 48' Dedoni ,64' Nicotra, 87' Matza, 88' Campus. 

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