Sono novantotto le squadre che compongono la Seconda categoria. Sono suddivise in sette raggruppamenti da quattordici formazioni. Sinnai, Orione, Pula, Tavolara e Sorso sono alcune di queste che danno lustro alla categoria.

Si parte il primo ottobre. La prima sosta è il 24 dicembre. Si gioca poi sabato 30 dicembre per riprendere con l’inizio del girone di andata il 7 gennaio 2024. Altro stop l’undici febbraio. Non si scende in campo neppure il 31 marzo. La stagione termina 14 aprile.

Un campionato che già dalla scorsa stagione ha aumentato il suo livello. «Ci apprestiamo ad affrontare questa nuova avventura», dice il difensore del Pula, Roberto Palmas, veterano del calcio isolano. «Puntiamo a riportare la squadra in palcoscenici più consoni al suo blasone. Non sarà comunque facile».

