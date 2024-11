Alberto Melis è il nuovo allenatore del Decimo 07, formazione che punta al salto in Prima categoria. Subentra a Damiano Bartoli. La squadra del presidente Corrado Pireddu occupa la seconda posizione con quindici punti (quattro vittorie e tre pareggi) a cinque punti dalla capolista Capoterra ma con una partita in meno.

«Sono felicissimo per questa chiamata», dice Melis. «Mi mancava il campo. Ringrazio la società. Ci mettiamo subito a lavoro. La rosa è valida. L’obiettivo? Il salto di categoria consapevoli che non sarà semplice essendoci diverse avversarie ben attrezzate». Arriverà probabilmente un attaccante. Il direttore sportivo Maurizio Carta sta lavorando per questo. L’esordio subito difficile, domenica sul campo dell’Ussana.

Melis, classe 1978, ha già ottenuto grandi risultati e la sua carriera è appena iniziata. Ha vinto due campionati di Seconda categoria con Pirri e Città di Selargius. Prima di ricoprire il ruolo da allenatore, è stato un ottimo giocatore. Gran parte della sua carriera l'ha vissuta indossando la maglia del Sinnai, tra Eccellenza e Promozione.

