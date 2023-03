Successo fondamentale per il Cus Cagliari. Gli universitari si sono aggiudicati lo scontro diretto della ventunesima giornata di Serie Bcontro Energytime Spike Campobasso, difendendo così il secondo posto in classifica. Al PalaCus i padroni di casa si sono imposti per 3-1. Dopo aver perso il primo set 25-27, i cagliaritani hanno dominato nei successivi tre parziali, terminati con i punteggi di 25-16, 25-22 e 25-18. Nessun problema invece per Sarroch che centra la ventunesima vittoria in altrettante gare, consolidando il primato in classifica. Contro Fenice Roma Pallavolo il match termina al terzo set con i parziali di 25-13, 25-13 e 25-14. La Why Company Stella Azzurra di Sestu è stata invece battuta 3-0 in casa dall'Amin 21 K Roma 7.

Femminile. In B1, bella vittoria della San Paolo Volley che si sbarazza in tre set della Clericiauto Cabiate (25-19, 25-21, 25-17). Sconfitta al tie-break per Capo d'Orso, superata al quinto set dalla Warmor Gorle Volley. Palau dopo essere andata sotto di due set, chusi 22-25 e 16-15, era riuscita a rimontare con i parziali di 25-19 e 25-22, portando la sfida al tie-break, chiuso però sul 9-15 dalle ospiti. In B2 femminile, sconfitte interne per Alfieri e La Smeralda Ossi, entrambe per 3-1 rispettivamente contro Ceramsperetta Cusano e Villa Corte. Giocherà oggi Garbiladi, che ospita a La Maddalena la Vero Volley Monza.

