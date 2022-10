Ancora una sconfitta della Cos.

Questa volta la squadra dell'Ogliastra-Sarrabus è stata battuta in casa della Palmese, seconda della classifica del girone G: 2-0 il risultato finale per i campani.

La Cos ha opposto una tenace resistenza per tutto il primo tempo giocando anche buone trame di gioco: allo scadere è arrivato il primo gol della Palmese, siglato da Putoniere.

Nella ripresa la seconda rete dei locali firmata da Goldean. Pronostico rispettato alla fine: la Palmese è col Sorrento la squadra più gettonata per la conquista della Serie D. La Cos resta nei bassifondi della classifica con sette punti.

L’Ilva trafigge (3-2) il Nola e si prende la terza posizione. Sono gli ospiti a passare con Maio al 9’. Al 33’ pareggia Escobar. Il sorpasso al 41’ con Contucci. Nella ripresa, al 15' la terza rete di Altolaguirre. Al 40’ il Nola accorcia con Maggio.

Ancora un pareggio (2-2) in rimonta per l’Atletico Uri, in casa contro il Monterotondo. In 29' giallorossi sotto di due reti: al 14’ a segno Fondana e al 29’ Baldassi su rigore. Ci ha pensato Aloia ad accorciare le distanze al 30’ e a raddrizzare il match al 20’ della ripresa.

Sconfitta (3-1) anche per l’Arzachena a Sorrento. Smeraldini avanti al 10’ con Sartor. Nella ripresa al 7’ il pari di Gaetani. Due minuti dopo il raddoppio di Fusco. Al 43’ ancora Fusco su rigore.

