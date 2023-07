Gli scacchi sardi hanno una nuova “reginetta”: è Anna Garbarino, cagliaritana in forza al circolo MoSca che a Tarvisio, in Friuli, ha portato a casa uno straordinario secondo posto ai campionati italiani, nella categoria under 8. Talento precocissimo, è allenata da Isacco Ibba: «Torniamo a casa con una qualificazione ai mondiali ottenuta da una bambina molto talentuosa», spiega il Maestro, «che si sta facendo conoscere sempre di più. È piccolina, ma con gli artigli affilati».

Anna, infatti, dal 14 al 27 ottobre sarà impegnata nel Campionato mondiale di Sharm El Sheikh, in Egitto, grazie alla qualificazione conquistata proprio a Tarvisio. Nella stessa categoria, decimo posto per un’altra allieva del MoSca, Alessia Feli, di San Vito.

Ma la spedizione sarda, guidata proprio da Ibba e dal delegato regionale Franco Loi (oltre al supporto online di Sebastiano Paulesu), ha portato a casa un risultato agrodolce: «All'ultimo turno», spiega ancora Ibba, «sono "caduti" molti atleti che competevano per le primissime posizioni».

Qualche piazzamento di vertice sfumato, ma la Sardegna ha potuto portare nelle prime dieci posizioni altri due scacchisti: nell’under 18, spicca il settimo posto nel maschile di Yaraslau Markevichus, talento allenato da Alessandro Altea, e l’ottavo nel femminile di Priscilla Bellafiore. I due sono compagni di squadra nel Circolo scacchistico cagliaritano.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata