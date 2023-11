In 73 sulla scacchiera a Marrubiu, che si conferma la capitale del gioco nell’Isola. Il torneo, giunto alla sua tredicesima edizione, ha trascinato nel centro dell’Oristanese i migliori giocatori sardi, tra giovani emergenti e vecchie glorie. La vittoria finale è andata al milanese Alessio Boraso, popolarissimo in tutta Italia col suo canale “Chessburger”.

Il Maestro Fide classe 1996 ha concluso il torneo da imbattuto, fermato sul pari solo dal secondo classificato, il giovanissimo Francesco Mela, sedici anni, autentica rivelazione del Coppa città di Marrubiu. A chiudere il podio il sassarese Yuri Sanna, che all’ultimo turno ha battuto proprio Mela, sorpassando così Alessandro Altea e Gianluca Mameli.

L’evento, messo in piedi dal circolo scacchistico Red Tal col patrocinio del Comune di Marrubiu, si è rivelato un’altra volta un piccolo gioiello organizzativo: «Il torneo di Marrubiu», sottolinea il presidente del Comitato regionale Danilo Mallò, «esprime lo stato di notevole salute del movimento scacchistico regionale in generale, così come il prestigio della società Red Tal. Sono stati giorni di concentrazione e di sano agonismo, ma anche di amicizia e cordialità. Notevole, come sempre anche la partecipazione dei più piccoli e dei meno titolati che si sono contesi il torneo B».

