A due sole giornate al termine della stagione regolare, la Capo d'Orso Palau - già matematicamente certa del primo posto e dei playoff - riceve domani alle 18 Savis Cargo Broker per il recupero della 14° giornata del campionato di B1 femminile.

B2 femminile. Si gioca domani alle 16 il derby tra la Corren Ghilarza e l'Alfieri Ajò Energia, con le cagliaritane a caccia di punti per chiudere il discorso salvezza. Cerca di agguantare i playoff La Smeralda Ossi che ospita la Revolution Volley. Turno di riposo per la capolista San Paolo, che da tempo ha festeggiato la matematica promozione in B1.

B maschile. Ultimo match casalingo stagionale per Sarroch, reduce dalla sudata vittoria al tie-break di mercoledì contro l'Amin Roma 7. Domani arriva la Fenice. A Roma, il Cus Cagliari è stato sconfitto in tre set dalla Lazio seconda in classifica e giocherà questo pomeriggio contro la Casal Bertone, mentre domani è in programma il derby contro l'Airone Tortolì. Recupero amaro quello di mercoledì anche per la VBA Olimpia, battuta 3-0 a Sant'Antioco dalla capolista Smi Roma. Domani l'Olimpia riceve sempre in casa l'Amin Roma 7. La Silvio Pellico 3P attende invece a Sassari la Casal Bertone.

