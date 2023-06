Con le prime partite del tabellone per i giocatori non classificati e per quelli di quarta categoria ha preso il via sui campi dell’Accademia Tennis di Sassari la terza edizione del torneo Coop.a.s. Quasi 130 gli iscritti che giocheranno sino al 9 luglio: 30 le tenniste e 98 i tennisti. Il montepremi è di 5 mila euro.

In campo maschile tutti contro Alexandro Fragasso, il talento del Tc Porto Torres classificato 2.5 che dallo scorso settembre è entrato nella prestigiosa accademia del coach Patrick Mouratoglou. Nel tabellone femminile spicca la presenza di Cristiana Ferrando (2.2), nipote di Linda, talento che lo scorso anno è stata fermata da un infortunio proprio alle soglie della qualificazione al tabellone principale di Wimbledon. Sarà lei la più titolata avversaria delle sorelle nuoresi tesserate per il Tc Cagliari Barbara (classificata 2.3 e vincitrice delle prime due edizioni del torneo) e Marcella Dessolis (2.4).

L'Accademia Tennis celebra così i 33 anni di attività sempre sotto la guida del maestro Mino Piu affiancato per la seconda stagione dalla direttrice tecnica Linda Ferrando, sua ex allieva che dopo essere arrivata al numero 36 delle classifiche mondiali ha deciso di rientrare in Sardegna.

