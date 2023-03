Nuovo weekend di partite in vista per le squadre sarde dei campionati di B di volley. Nella B maschile, Sarroch torna a giocare in casa dopo il derby vinto contro il Cus Cagliari. La capolista del girone G ospita domani l'Appio Roma per provare a strappare la diciottesima vittoria in altrettante giornate di campionato. Nuovo derby per il Cus Cagliari, che affronterà in trasferta la Why Company Stella Azzurra di Sestu. Gli universitari sono ancora secondi e devono tenere a distanza le inseguitrici per strappare il pass playoff alla fine della stagione regolare. Sestu invece è ultima in classifica e cerca ancora il suo primo punto in campionato.

Femminile. Doppia trasferta per le due sarde di B1 femminile. Capo d'Orso Palau affronta il fanalino di coda Busnago Visette Volley. Scontro salvezza per la San Paolo che giocherà a Piacenza contro Vap Galbiati terzultima per aumentare la distanza dalla zona rossa. Impegni esterni anche per le tre sarde di B2 femminile. L'Alferi sfida l'ultima in classifica, Visette Settimo Milanese. Scontro diretto per Garibaldi in chiave salvezza sul campo del Mondialclima Orago. La Smeralda Ossi, invece, sarà ospite di Lazzate.

