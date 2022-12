Sarroch vola nel Lazio contro Anguillara a caccia della decima vittoria in campionato.

Dopo aver vinto le prime nove gare, la capolista del girone G di Serie B maschile vuole proseguire la propria striscia positiva per consolidare il primato nel match in programma domani. Cerca continuità in trasferta il Cus Cagliari, che affronterà a Roma Casal Bertone.

La Why Company Stella Azzurra di Sestu è ancora alla ricerca dei primi punti stagionali e domani sfiderà la Marino Pallavolo in un match importante in chiave salvezza.

Serie B1 femminile. Trasferta contro la Cericiauto Cabiate per Capo d'Orso Palau, dopo le precedenti due vittorie consecutive. A Crema, la San Paolo se la vedrà invece contro l'Enercom Fimi dopo il successo al tie-break di sabato scorso.

Serie B2 femminile. Impegni esterni anche per le sarde di B2 femminile. L'Alfieri giocherà a Milano contro Cagliero per provare ad uscire dal momento negativo e ritrovare una vittoria che manca da quattro giornate. La Smeralda Ossi sfiderà la Ceramspretta Cusano. Rinviata a gennaio la trasferta della Garibaldi La Maddalena contro Villa Cortese.

