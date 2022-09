Hanno onorato una maglia azzurra inseguita per tutta la stagione. Una stagione che li ha visti sempre competitivi e in cui si sono ritagliati il ruolo di assoluti protagonisti nelle prove contro il tempo in Sardegna. Andrea Costanzo, dell’Ajo-Ergen Team, e Matteo Mascia della Monteponi sono reduci dai campionati Mondiali Master a cronometro che si sono svolti a Trento con partenza e arrivo in piazza delle Donne lavoratrici. L’appuntamento più importante della stagione che i due cronoman isolani hanno affrontato con entusiasmo e una buona condizione.

Sui 20 chilometri previsti, quasi interamente pianeggianti, Costanzo è ventisettesimo della fascia d’età 35-39 anni mentre Mascia nella fascia d’età 19-34 anni ha concluso in ventunesima posizione. Per Costanzo il cronometro ha fatto segnare il tempo di 28’25’’80: partenza decisa la sua, con i primi 5 chilometri molto intensi e un finale un po’ sofferente ma comunque determinato. Mascia, in un tracciato non particolarmente adatto alle sue caratteristiche, gestisce bene le energie, procede regolare e termina la sua fatica in 26’34’’24.

“Sono felicissimo di questa esperienza, mi sono divertito. Essere riuscito a ottenere la convocazione per questo appuntamento è stata una vittoria personale per me’’, il commento di Costanzo. “L’emozione è stata tanta, se fossi partito più cauto poteva andare meglio ma sono soddisfatto’’. Soddisfazione condivida anche da Mascia. “I corridori in gara erano veramente forti. Il percorso era pianeggiante, prediligo quelli più duri. Sono in fase di recupero dopo qualche problema fisico, in base alle sensazioni negli allenamenti pianificherò gli appuntamenti del finale di stagione’’.

© Riproduzione riservata