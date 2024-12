Test importante all'orizzonte per la Sardegna Marmi Cagliari, che sabato, alle 15, affronta lo scontro ad alta quota con la Scotti Empoli, valido per la 10^ giornata della Serie A2 Femminile di basket.

In piena fiducia dopo le ultime 6 vittorie consecutive, che hanno permesso di agganciare il terzo posto in classifica a pari merito con Costa Masnaga, le cagliaritane testano le loro ambizioni di alta classifica al cospetto della seconda forza del torneo, sempre vittoriosa a eccezione del ko accusato contro l'imprendibile capolista San Giovanni Valdarno.

«Si tratta di una gara difficile», ammette il tecnico della Virtus Cagliari, Fabrizio Staico, «affrontiamo un avversario forte, ricco di talenti e di giocatrici che possono metterci in difficoltà in qualunque zona del campo. Sono convinto sia la vera sorpresa del campionato. Una squadra per lo più giovane e ben allenata da Alessio Cioni. Le difficoltà saranno quelle di avere la concentrazione e la determinazione giusta per contrastarle dal momento che loro hanno tanti riferimenti in campo e sarà nostro compito quello di bloccare sul nascere le loro iniziative».

L'ottimismo non manca: «La Virtus», aggiunge, «si presenterà in campo con la stessa mentalità che ci ha consentito di vincere gare importante in trasferta sia a Torino che, di recente a Broni. Il gruppo, messi da parte i festeggiamenti per la sesta vittoria di fila, in settimana ha preparato con la solita intensità la gara di domani. Le ragazze sono pronte e cariche per dire la loro e sono davvero curioso di sapere come andrà a finire».

