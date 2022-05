Sarà un campionato a 19 o a 20 squadre? Il campionato di Eccellenza non riesce proprio a ritornare a 16 partecipanti. La causa? Le retrocessioni che, puntualmente, arrivano ogni anno dalla quarta serie nazionale. Questa volta saranno addirittura tre le sarde che retrocederanno in Eccellenza. E potrebbero essere addirittura quattro: due ci sono già, Lanusei e Latte Dolce, protagoniste di una stagione deludente dopo gli exploit dei campionati passati, col Lanusei che alcuni anni fa ha sfiorato addirittura la Serie C, perdendo il playoff con l'Avellino dopo aver a lungo dominato quella stagione. A rischio anche Carbonia e Atletico Uri. I minerari, ai playout, devono ancora arrivarci attraverso lo spareggio contro il Formia. Vincendo, la squadra di David Suazo, incontrerà per la salvezza l'Atletico Uri. Da qui la certezza che saranno almeno tre le sarde destinate al prossimo campionato di Eccellenza. Davvero troppe in un solo colpo: un numero che costringe la Figc ad allargare ancora il numero delle formazioni sarde per la prossima stagione di Eccellenza.

