Nuoto

L’esperina Francesca Zucca ha stabilito il nuovo record sardo assoluto sui 100 rana piazzandosi nona con il tempo di 1’08’’97. Ottimo ritorno per lo sprinter Samuele Congia che, dopo un avvio di stagione non semplice, ha vinto la sua serie sui 50 stile libero con il tempo di 22’’72 andando a piazzarsi in settima posizione