Il recupero tra Sant’Elena e Arbus si gioca mercoledì alle 15 a Monastir. La gara è valida per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Inizialmente era in programma domenica scorsa a Villa San Pietro ma, causa maltempo, non è stato possibile per le due squadre raggiungere il campo di gioco. Il Sant’Elena sta disputando una grande stagione. Occupa il terzo posto, a tre lunghezze dal Taloro Gavoi. Con una vittoria si porterebbe quindi in seconda posizione. L’Arbus di Nunzio Falco occupa la sesta posizione, distaccato di cinque punti dai biancoverdi. “Una partita sicuramente difficile”, dice il direttore generale del Sant’Elena, Luca Meloni. “Affrontiamo un avversario forte in tutti i reparti e guidato da un tecnico esperto. Per quanto ci riguarda”, aggiunge, “siamo più che soddisfatti di questo avvio di stagione che va al di là di ogni più rosea aspettativa”.

