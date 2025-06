Il Sant’Elena è alla ricerca di un nuovo tecnico. Nei giorni scorsi, la società biancoverde ha annunciato la separazione dall’allenatore Andrea Loi, che nella passata stagione era subentrato ad Alessandro Accardo, a sua volta chiamato dopo l’esonero di Maurizio Rinino. Intanto circolano i primi nomi: tra i papabili, in pole position ci sarebbero Antonio Madau, che nell’ultimo campionato ha guidato l’Atletico Cagliari, e Paolo Busanca, non confermato al Calcio Pirri dopo tre ottime stagioni.

La dirigenza quartese presenterà domanda di ripescaggio in Eccellenza. Il Sant’Elena è attualmente secondo nella graduatoria dei ripescaggi, dietro il Tortolì, vincitore dei playoff di Promozione. A confermarlo è il patron Luca Meloni: «Ci speriamo, siamo in una buona posizione ma bisognerà attendere», dichiara. «Un posto nel massimo campionato regionale potrebbe liberarsi se il Monastir, impegnato nei playoff nazionali di Eccellenza, dovesse salire. Chiaramente, per entrare, ne servono due. Bisogna anche capire le intenzioni della Figc sarda: se vorrà confermare l’Eccellenza a sedici squadre o ampliarla».

Sull’allenatore, il presidente non si sbilancia: «Abbiamo contattato diversi tecnici, ma preferisco per ora non fare nomi», conclude Meloni.

© Riproduzione riservata