Federico Salomone e Roberta Sechi si sono aggiudicati la ventunesima edizione del Torneo del Mare, Open disputato sui campi del Tc Terranova di Olbia e che ha visto in campo oltre 180 atleti.

Nel singolare maschile, l'alfiere del circolo ospitante, accreditato della terza testa di serie, si è imposto senza lasciare set agli avversari: prima contro due compagni di circolo (doppio 6-1 sul compagno di circolo Andrea Mendola nei quarti, 6-3, 6-1 su Leonardo Mazzucchelli in semifinale) e poi 6-1, 6-4 in finale sul favorito della vigilia Marco Dessì (Tc Moneta).

Nel femminile, la portacolori della Torres Tennis ha dovuto lottare per alzare la coppa. Dopo il 6-1, 6-0 all'esordio negli ottavi di finale contro Eleonora Atzei (Quattro Mori Tennis Team), ha regolato con un doppio 6-1 nei quarti la numero 3 del seeding Ludovica Mazzucchelli (Tc Terranova), per poi eliminare in due tiebreak (7-5, 7-3) la numero 2 Aurora Deidda (Milano 26). In finale, Sechi ha lottato contro la favorita della vigilia, l'ex numero 132 al mondo Corinna Dentoni, sconfitta 7-5, 0-6, 6-3.

Il doppio maschile è andato a Matteo Mura (Torres) e Alexander Fragasso (Tc Porto Torres), che hanno battuto 6-4, 6-2 in finale i padroni di casa Daniel Frasconi e Andrea Mendola.

