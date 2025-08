Il grande beach tennis internazionale fa nuovamente tappa in Sardegna con una delle competizioni più attese dell’estate: il Bt 200 Itf beach tennis World tour-Eolo Beach Contest Proxienergy 2025, in programma da giovedì 21 a domenica 24 agosto nella spiaggia oristanese di Marina di Torre Grande.

Organizzato da Eolo beach sports e inserito nel circuito internazionale Itf beach tennis, l’evento richiama ogni anno i migliori atleti della scena mondiale, pronti a darsi battaglia sulla sabbia per conquistare il ricco montepremi da 15mila dollari.

Tra gli iscritti compaiono già nomi importanti del panorama beach tennistico mondiale: tra le donne, a Oristano arriveranno le italiane Nicole Nobile e Giulia Trippa, rispettivamente numero 11 e 19 nel ranking mondiale. Tra gli uomini, spiccano le coppie composte dai pluri-iridati Luca Cramarossa e Filippo Boscolo, da Edoardo Ponti e dal brasiliano Victor Amorim Gonzaga, dal sardo Andrea Reginato in coppia con Luca Brasini, a cui si aggiungono Dario Jublin e Andrea Veronesi.

In programma i doppi maschili, femminili e misto, che promettono spettacolo, adrenalina e colpi mozzafiato in un contesto unico.

A questo importante torneo internazionale, si aggiungeranno altri tornei per tutte le tipologie di giocatori tesserati alla Federazione italiana tennis e padel.

