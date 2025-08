Giuseppe Bianco è stato confermato presidente del Tennis club Terranova di Olbia. Giovedì si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del circolo, che resterà in carica fino al 2028, mentre venerdì sono state attribuite deleghe e incarichi.

Con Bianco, sono stati eletti Antonio Maurizio Seu (presidente vicario, vicepresidente con delega alle attività del settore padel), Giovanni Nicolò Masia (segretario, con delega alla manutenzione del circolo), Valentino Coizza (tesoriere e direttore del circolo), Giovanni Tonzanu (direttore sportivo), Antonio Schiaffino (responsabile attività sociali e Tpra) e Roberto Pattitoni (responsabile Scuola avviamento tennis).

“Nel biennio appena concluso abbiamo gettato le basi per una crescita del nostro circolo, che nel prossimo triennio è necessario consolidare. Ringrazio i soci per la fiducia accordataci e l'Amministrazione comunale per gli sforzi che sta facendo per migliorare la struttura. Noi dal canto nostro cercheremo di portare avanti al meglio tutti gli impegni che ci vedono protagonisti”, ha sottolineato il confermato presidente.

Inoltre, il Direttivo ha ratificato l’incarico conferito a Luisa Cardinale come responsabile delle relazioni esterne. “Questa nuova figura si inserisce perfettamente nella dimensione che sta assumendo il circolo. Sono sicuro che la dottoressa Cardinale saprà farci conoscere meglio, sia come associazione che per le attività che realizziamo durante tutto l’anno, con il picco durante i tornei Challenger di ottobre 2025”, ha chiosato Bianco.

Per la prima volta nella sua storia, il Tc Terranova avrà anche tra i suoi organi il Collegio dei probiviri, composto da Salvatore Seu, Luca Fadda e Carlo Selis.

