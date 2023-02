Non un semplice derby, ma anche prima contro seconda in classifica.

Punti pesanti per le zone alte del girone G di serie B, fin qui dominato dalla capolista Sarroch con 16 vittorie su 16 e che sabato dovrà affrontare al PalaCus il Cus Cagliari, secondo in classifica. Sono 9 i punti che separano le due squadre. Sarroch si è presa la vetta della classifica, lasciandosi dietro solo un punto per strada e ora insegue la vittoria numero 17 in campionato. Il Cus ha invece conquistato il secondo posto nello scorso weekend e lo dovrà difendere fino alla fine per qualificarsi ai playoff. Gli universitari, inoltre, sono ancora imbattuti in casa con 8 vittorie in altrettante gare e hanno concesso al PalaCus solamente un set agli avversari sui 25 disputati. Numeri importanti che verranno messi alla prova nel derby in programma sabato alle ore 16.

Femminile. Nel weekend in campo anche le formazioni femminili di B1 e B2, impegnate tutte in casa. In B1 femminile, la San Paolo riceve Busnago Visette Volley, mentre Capo d'Orso Palau se la vedrà contro Vap Galbiati. Due match importanti per fare punti e allontanarsi dalla zona retrocessione. In B2 femminile, l'Alfieri ospita la Vero Volley Monza. Scontro diretto interno per La Smeralda Ossi contro Mondialclima Orago, mentre Garibaldi attende a La Maddalena il Lazzate Volley.

