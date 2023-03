Un centrocampo da reinventare, una difesa da rincuorare e un attacco che cerca dir recuperare qualche pezzo. Situazione non semplice nella settimana corta che porta all'anticipo di sabato a Montevarchi contro l'Aquila, fanalino di coda del campionato.

La Torres giocherà con la pressione di dover vincere a tutti i costi, perché il pareggio non basta e rischierebbe di far finire la squadra in zona playout per la prima volta nella stagione.

Due le squalifiche, a centrocampo: Urso, espulso alla fine del primo tempo, e Masala che era diffidato e ha preso il giallo che fa scattare lo stop. Ancora fermo l'esterno Liviero che sconta il quarto e ultimo turno di squalifica. Gianola e Bonavolontà i due candidati più probabili per affiancare Lora.

In attacco Ruocco avrà una settimana in più di allenamento, così come Omoregbe. Si spera salga almeno a mezzora il minutaggio di Scotto che da quasi un anno combatte con un problema fisico. Invece Scappini è andato fuori dall'isola per farsi controllare la schiena. Qualora dovesse rientrare lo farà raggiungendo direttamente i compagni a Montevarchi. Diakite viene monitorato costantemente ma è difficile capire se potrà rientrare.

