Dopo uno stop imprevisto durato due settimane, l’Amatori Rugby Capoterra torna finalmente in campo per la 15ª giornata del campionato di Serie B. I giallorossi saranno impegnati in Lombardia contro il Cus Milano, in una gara che si preannuncia fondamentale per il finale di stagione. La partita, inizialmente prevista in un altro contesto, ha subito alcune modifiche organizzative a causa delle difficoltà nei collegamenti aerei con la Sardegna. Il match è stato così anticipato a oggi e spostato al Campo Castello di Cernusco sul Naviglio.

Una pausa utile per rifiatare – Il rinvio forzato si è trasformato in un’opportunità per lo staff tecnico guidato da Garau e Ambus. La squadra ha potuto recuperare energie preziose, sia dal punto di vista fisico che mentale, in un momento complicato della stagione. Gli infortuni, infatti, hanno inciso pesantemente nelle ultime settimane, riducendo le scelte a disposizione. Tuttavia, arrivano segnali positivi dall’infermeria: alcuni giocatori stanno tornando ad allenarsi con il gruppo e potrebbero essere disponibili, almeno in parte, già per la trasferta lombarda. Rimane invece indisponibile Wilson.

Classifica corta, margine ridotto – Il Capoterra si presenta all’appuntamento con 43 punti e una gara da recuperare, restando pienamente in corsa per le posizioni di vertice. Le recenti battute d’arresto, però, hanno rallentato la corsa dei sardi, rendendo il margine di errore sempre più sottile. Le squadre rivali continuano a macinare risultati e la classifica resta estremamente equilibrata. In questo contesto, ogni partita assume un peso specifico enorme.

Cus Milano, avversario in crescita – Di fronte ci sarà un Cus Milano in grande fiducia. La formazione lombarda arriva da una vittoria convincente nell’ultimo turno e sta attraversando uno dei momenti migliori della stagione. Nonostante il distacco in classifica, i milanesi si stanno dimostrando una squadra solida e pericolosa, soprattutto tra le mura amiche. All’andata, il confronto si era chiuso con un pareggio spettacolare, deciso negli ultimi minuti: un precedente che lascia ancora aperti diversi conti.

Un finale tutto da scrivere – Tra infortuni, cambi di programma e avversari in forma, il percorso del Capoterra si fa sempre più complesso. Ma il gruppo ha già dimostrato di avere carattere e capacità di reagire anche nei momenti più difficili. La sfida contro il Cus Milano rappresenta un banco di prova importante: non solo per la classifica, ma anche per capire le reali ambizioni della squadra in questo finale di campionato. Oggi si torna in campo. E per i giallorossi sarà un’altra occasione per dimostrare di esserci.

© Riproduzione riservata