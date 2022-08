Nell’atletica, spesso, vince il più forte ma anche chi è in grado di adoperare meglio l’astuzia, elemento fondamentale in certe gare. Elemento che Roberto Melis, da atleta navigato qual è, ha adoperato al meglio conquistando la quinta edizione del ‘’Trofeo Atletica Pabillonis’’, andato in scena domenica scorsa organizzato dall’Atletica Pabillonis del presidente Andrea Lisci. Una manifestazione di corsa su strada che si sta ritagliando sempre più il suo spazio e che ha coinvolto ben 150 atleti tra tutte le categorie.

La prova più attesa è stata quella riservata agli Assoluti sulla distanza di 7300 metri, con arrivo e partenza nella pista comunale. Una gara selettiva, segnata dal forte caldo e dal vento contrario, che ha visto primeggiare Roberto Melis della Cagliari Atletica Leggera tra gli uomini e la giovane Junior dell’Atletica Orani Giulia Porcu. Per la Porcu nessun problema: parte davanti, corre in maniera lucida e chilometro dopo chilometro amplia il suo vantaggio imponendosi su Gisella Saba (F40, Ampa Training). Tra gli uomini si è delineata una gara differente, dove vari fondisti si sono alternati in testa. Partenza lenta, sopra i 3’40’’ a chilometro, ci si studia. A rompere gli indugi è Fabrizio Serafini (M40, Ampa Training) che cerca di sfruttare la sua corsa muscolare adatta alle tante curve del tracciato. A forzare il ritmo, poi, è il coriaceo Filippo Casu (M35, Isolarun) ma, verso metà, gara è Roberto Melis a dimostrare di avere una marcia in più recuperando i due di testa e incrementando il ritmo. Dietro il talentuoso Mario Lagana (Isdgp), seguito dal tecnico Arturo Zullo, non ci sta a farsi staccare e recupera terreno su Melis che, però, da vero fondista progredisce ancora arrivando in solitaria al traguardo.

“Sto recuperando piano piano la forma dopo uno stop e questa gara è un tassello importante nel mio percorso di ripresa’’, il commento di Melis. Tanta la soddisfazione tra gli addetti ai lavori. “Vedere un’ottima risposta degli atleti è motivo di orgoglio’’, conclude l’organizzatore Andrea Lisci. “Ci motiva ancora di più per le prossime edizioni. Speriamo, inoltre, di poter organizzare anche una prova a Pabillonis del campionato sardo di cross. Sarebbe per noi una grande gioia’’.

