Torna oggi il campionato di Prima categoria.

In programma la quinta giornata dopo la sosta di domenica scorsa.

Nel girone A comandano la Città di Selargius e il Calcio Pirri. Nel girone B sono in testa Decimoputzu e Masainas.

L'Ovodda vola a punteggio pieno nel gruppo C. Nel gruppo D è prima la Corrasi. Nel girone E, è il Campanedda a tenere la vetta con 12 punti in quattro gare.

Oggi come detto si torna in campo: nel girone A è attesa per le prime della classe Calcio Pirri in trasferta a Jerzu e per il Città di Selargius che ospita invece il Tertenia. Le due compagini hanno finora sempre vinto. Nel girone B, il Decimoputzu gioca in trasferta a Furtei.

Le inseguitrici Gialeto e Antiochense affrontano il Villamar in trasferta e in casa il Segariu. Nel gruppo C trasferta dell'Ovodda a Seulo mentre nel gruppo D la Corrasi sarà ospite del Tuttavista. Attesa infine per il Campanella che affronta la difficile trasferta di Sorso nel gruppo E.

