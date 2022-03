Un contrattempo nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino fa slittare Carbonia-Aprilia che era in programma alle 14.30 allo stadio Comunale Zoboli di Carbonia. Un problema legato all’interruzione di una strada ha impedito alla formazione ospite di arrivare in tempo per il volo diretto in Sardegna e pertanto Carbonia-Aprilia si giocherà il 9 marzo. Era già stata rinviata circa due mesi fa quando l’ondata di Covid aveva costretto a rimandare tutta una serie di match. La pandemia non sarebbe la causa di questo nuovo rinvio. Nell’allenamento diretto ieri da David Suazo, il Carbonia aveva svolto un’accurata rifinitura in attesa di questo incontro fondamentale per risalire la classifica.

© Riproduzione riservata