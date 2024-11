In attesa di domenica 24 novembre quando, ad Ostia, Margherita Isoni, atleta di punta del Judo Club La Maddalena, parteciperà alla finale di Coppa Italia A1 Fijlkam (una delle due atlete sarde qualificate per questa finale), manifestazione sportiva per la quale sta completando la preparazione, il maestro e presidente del sodalizio sportivo, Antonio Isoni, ha buoni motivi per compiacersi dei positivi risultati ottenuti dai suoi giovani atleti, in diverse competizioni, in questo scorcio di anno. A cominciare da Mariia Burlaka, Anastasia Sardo e Christian Cherchi che, a Riccione, il 10 novembre, hanno raggiunto il gradino più alto del podio, diventando campioni italiani CSEN. Margherita Isoni ha ottenuto un secondo posto, mentre Spina Veronica ha conquistato la medaglia di bronzo. Il 16 novembre, nel Trofeo Italia Fijlkam per esordienti A, Mariia Burlaka ha conquistato la medaglia d'argento. Sempre Margherita Isoni si era piazzata 5° posto in Coppa Italia A1, a Lignano Sabbiadoro. Buoni ed incoraggianti piazzamenti hanno avuto altri atleti. «Ogni competizione è stata un'opportunità per crescere e apprendere, e anche coloro che non sono saliti sul podio hanno mostrato potenziale e spirito di squadra», hanno commentato i tecnici, Antonio Isoni e Roberto Giudice.

© Riproduzione riservata