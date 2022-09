Il cagliaritano Riccardo Spanu sfiora il podio nella Coppa Europa Junior, sul lago di Sled in Slovenia, il più importante appuntamento internazionale della stagione.

E’ stato appena un secondo, infatti, a negargli la medaglia di bronzo, che avrebbe coronato una gara condotta in grande recupero contro i migliori specialisti della sua categoria.

La gara. Spanu, portacolori della Fuel Triathlon di San Gavino Monreale, ha completato la gara - organizzata con la variante super sprint (con le distanze di 400 metri di nuoto, 10 km di bici e 3 di corsa) - con il tempo totale di 34’39”, a ridosso del britannico Oliver Conway (34’38”). Più lontani l’altro britannico e vincitore del trofeo, Ben Cumberland (34’21”) e il piemontese Romano Simeone (34’29”).

L’amarezza per il podio mancato è compensata dal sollievo di aver raddrizzato una competizione iniziata in salita. Al termine della frazione di nuoto (5’17”), era appena quindicesimo. Il recupero di tre posizioni grazie a un buon passo con la bici (17’37”), ha anche rischiato di essere vanificato nel secondo cambio, ritardato per un problema tecnico. Lo sprint decisivo nella frazione di corsa (10’49” il suo tempo) dove Spanu, ormai agganciato al gruppo di testa, ha pian piano rimontato fino alla quarta posizione.

La soddisfazione. Una gara che riflette la preparazione degli ultimi mesi. Una volta guarito dal Covid, contratto in una forma molto pesante a inizio estate, Spanu ha dovuto recuperare la forma a tempo di record, per farsi trovare competitivo all’appuntamento sloveno. “Anche alla luce delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi, sono molto soddisfatto di questa gara”, ribadisce il triatleta cagliaritano, diciannove anni, “nell’ultimo mese, ho lavorato sodo, partecipando a due settimane di raduno a Ovada con la Nazionale Under 23 e una a Ovindoli. Non sono ancora nella mia migliore forma, ma ho davanti a me un intenso programma di allenamento, in previsione delle prossime gare”.

I prossimi impegni. Spanu è atteso infatti da due esami di grande rilievo, in rapida successione: i campionati regionali Junior, il 24 settembre a Porto Torres, e quelli italiani, la settimana seguente a Cervia. “Cercherò di recuperare quanto prima le energie spese nella Coppa Europa, poi alternerò allenamenti lunghi a combinate bici corsa”, il suo piano di lavoro.

