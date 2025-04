A giudicare dai social, la Resinglass Olbia prossima ventura sarà una squadra tutta da costruire. Molte delle giocatrici che sono state protagoniste quest’anno di una stagione entusiasmante, culminata col primato della Pool Salvezza della A2 femminile di volley e il record di punti in undici anni di cadetteria, hanno salutato via Instagram con formule che sanno tanto di addii più che di arrivederci ad agosto.

Tra queste il libero Sophie Blasi, ma anche le palleggiatrici Laura Pasquino e Rosita Civetta e le centrali Karin Barbazeni e Naomi Ngolongolo. Vero è che il campionato è finito 10 giorni fa, e che la società si prenderà un po’ di tempo prima di iniziare a programmare il prossimo, dodicesimo consecutivo in A2, ma l’Hermaea non è nuova a rivoluzioni. Da vedere, dunque, se deciderà di puntare ancora sul coach Dino Guadalupi – per lui sarebbe il quinto anno – e di trattenere giocatrici che sono ormai di casa a Olbia, a partire dal capitano Laura Partenio.

Intanto, ieri si è consumato l’ultimo atto della A2 con la promozione di Macerata, a segno nella finale playoff contro Messina, risultato che chiude il cerchio, e modifica il panorama dei club in vista della prossima stagione, dopo le retrocessioni in B1 di Como, Mondovì, Concorezzo e Abruzzo Volley, maturate al termine della Pool Salvezza.

